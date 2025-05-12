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Стало известно, что у границы с Курской областью лежит очень много тел военных ВСУ

РИА: возле границы Курской области остается множество тел погибших военных ВСУ
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Alina Smutko/Reuters

Большое количество тел погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается возле государственной границы в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы», — сказано в сообщении.

По информации агентства, эти украинские военные были ликвидированы в ходе боестолкновения с российскими десантниками.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. В свою очередь, глава государства выразил уверенность, что благодаря этому у российских войск появились возможности для успешных действий на других участках фронта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Одним из ключевых событий при освобождении Курской области от ВСУ стала операция по проникновению в тыл противника по подземному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, получившая название «Поток». В ней участвовали более 800 российских бойцов.

Путин оценил роль военных КНДР в освобождении Курской области.

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