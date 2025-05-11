Дрон ударил по белгородскому селу, ранен местный житель

При ударе БПЛА по селу Богун-Городок пострадал мирный житель. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в Томаровскую районную больницу. У него баротравма (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления) и множественные осколочные ранения спины. Для дальнейшего лечения мужчину перевезут в белгородскую больницу №2.

До этого несколько жителей Белгородской области пострадали при налете вражеских беспилотников на движущиеся машины. Так, поблизости от села Борки в Валуйском округе FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) атаковал автомобиль, внутри которого находился 17-летний подросток. Его доставили в окружную больницу с осколочным ранением ноги. Транспортное средство было повреждено.

А несколькими часами ранее на участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка в Белгородском районе области в результате атаки беспилотника пострадала местная жительница. Дрон тоже атаковал движущийся легковой автомобиль. У пострадавшей диагностировали множественные слепые осколочные ранения руки и ноги, а у ее транспортного средства были выбиты стекла и поврежден кузов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.