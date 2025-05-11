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В Белгородской области женщина пострадала при ударе дрона по автомобилю

Гладков: под Белгородом женщина получила травмы при атаке дрона на автомобиль
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«Газета.Ru»

В Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль пострадала женщина. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка Белгородского района в результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель», — говорится в сообщении, опубликованном в 17:32 по московскому времени.

Дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, отметил Гладков. По его словам, у пострадавшей женщины диагностировали множественные слепые осколочные ранения руки и ноги.

У транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов, добавил глава региона.

Незадолго до этого аналогичный инцидент произошел в селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области. Гладков рассказал, что беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Водителя с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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