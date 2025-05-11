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Подросток пострадал при ударе БПЛА по движущемуся автомобилю под Белгородом

В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадал подросток
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаке вражеского FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) на движущийся автомобиль.

Чиновник уточнил, что налет произошел поблизости от села Борки в Валуйском округе. При этом пострадал 17-летний подросток, который находился в машине. Его доставили в окружную больницу с осколочным ранением ноги. Транспортное средство было повреждено.

За несколько часов до этого на участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка в Белгородском районе области в результате атаки беспилотника пострадала местная жительница. Дрон тоже атаковал движущийся легковой автомобиль. У пострадавшей диагностировали множественные слепые осколочные ранения руки и ноги, а у ее транспортного средства были выбиты стекла и поврежден кузов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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