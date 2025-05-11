При атаке ВСУ по Горловке ранен подросток

Мэр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале о ранении подростка при атаке украинского БПЛА.

По словам чиновника, целью налета стал жилой массив Солнечный в Калининском районе населенного пункта.

6 мая город подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск. Вооруженные силы Украины нанесли удары по поселку Победа и Центрально-Городскому району Горловки. При этом были повреждены несколько домов и нарушены коммуникации. Кроме того, был нанесен урон инфраструктуре теплоснабжающей организации в Центрально-Городском районе. А за день до этого местная жительница пострадала в результате прямого попадания украинского дрона в жилой дом.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее БПЛА атаковал храм в белгородском селе.