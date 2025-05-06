Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР

Приходько: дома и коммуникации в Горловке получили повреждения при атаке ВСУ

Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.

Он рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по поселку Победа и Центрально-Городскому району Горловки.

«Поврежден ряд домов, нарушены коммуникации», — говорится в заявлении.

Также, по словам Приходько, украинские военнослужащие нанесли урон инфраструктуре теплоснабжающей организации в Центрально-Городском районе Горловки.

Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале сообщило, что бойцы ВСУ в период с 16:40 до 20:45 мск выпустили 28 снарядов по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки. Речь идет о снарядах калибром 155 мм, включая кассетные.

5 мая в Горловке зафиксировали прямое попадание украинского беспилотника в многоквартирный жилой дом. Мэр города заявил, что в результате атаки пострадала женщина. В каком состоянии она находилась, Приходько не уточнил.

Ранее в ДНР при атаке украинских дронов пострадали восемь сотрудников экстренных служб.