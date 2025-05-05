В Горловке зафиксировали прямое попадание украинского БПЛА в жилой дом

Женщина пострадала в результате прямого попадания украинского дрона в жилой дом в Горловке, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.

«В результате прямого попадания БПЛА (беспилотного летательного аппарата — «Газета.Ru») украинских террористов в квартиру ранена мирная жительница», — рассказал глава населенного пункта.

Позже он опубликовал фотографии, сделанные на месте происшествия. На кадрах видно, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилой дом получил значительные повреждения. В здании оказались выбиты окна, и выгорели несколько балконов.

В свою очередь, управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале сообщило, что ВСУ дважды выпустили дроны-камикадзе по Центрально-городскому району Горловки. Атаки были зафиксированы в 8:50 и 10:10 (совпадает с мск).

3 мая украинские войска обстреляли Горловку. Приходько заявил, что в результате ранения получила одна местная жительница. В каком состоянии она находилась, в заявлении не уточнялось.

Ранее в ДНР при атаке со стороны ВСУ пострадали восемь сотрудников экстренных служб.