В МИД РФ заявили об усилении ударов Киева по гражданским

Киев усилил преднамеренные удары по мирным гражданам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям украинского правительства Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«За последние пару дней число преднамеренных дронных атак ВСУ по гражданским автомобилям чрезвычайное. Понимая, что в атаках с использованием БПЛА случайности быть не может, отмечаем, что Киев ведет циничную охоту за частными гражданскими и специализированными гражданскими автомобилями», — написал дипломат.

Мирошник добавил, что Киев усилил удары на фоне действий России по снижению напряженности. По его словам, существует вероятность, что правительство Украины может предпринять новые провокации на своей и российской территориях, чтобы обвинить в этом Москву.

Накануне Мирошник сообщил, что украинский беспилотник 9 мая атаковал гражданский автомобиль в городе Кременная ЛНР. Водитель в результате атаки получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему было около 40 лет. Пострадавшего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее Мирошник отреагировал на публикацию Ермака с горящим Кремлем.