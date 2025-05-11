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В МИД РФ заявили об усилении ударов Киева по гражданским

Мирошник: Киев усилил преднамеренные удары по мирным гражданам
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Алексей Куденко/РИА Новости

Киев усилил преднамеренные удары по мирным гражданам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям украинского правительства Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«За последние пару дней число преднамеренных дронных атак ВСУ по гражданским автомобилям чрезвычайное. Понимая, что в атаках с использованием БПЛА случайности быть не может, отмечаем, что Киев ведет циничную охоту за частными гражданскими и специализированными гражданскими автомобилями», — написал дипломат.

Мирошник добавил, что Киев усилил удары на фоне действий России по снижению напряженности. По его словам, существует вероятность, что правительство Украины может предпринять новые провокации на своей и российской территориях, чтобы обвинить в этом Москву.

Накануне Мирошник сообщил, что украинский беспилотник 9 мая атаковал гражданский автомобиль в городе Кременная ЛНР. Водитель в результате атаки получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему было около 40 лет. Пострадавшего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее Мирошник отреагировал на публикацию Ермака с горящим Кремлем.

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