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Мирошник отреагировал на публикацию Ермака с горящим Кремлем

Мирошник: публикация Ермака с горящим Кремлем является звериной истерикой
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Алексей Куденко/РИА Новости

Публикация главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака с горящим Кремлем является «звериной истерикой». Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Мирный настрой зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ! Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!» — заявил он.

Накануне вечером Ермак в своем Telegram-канале сделал репост картинки с изображением украинского лидера Владимира Зеленского, беспилотников и горящей Красной площади. На ней также написано: «Этот день мы приближали, как могли».

3 мая сообщалось, что Зеленский отверг предложение российского президента Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая, при этом он настаивает на прекращении огня на 30 дней.

Кроме того, он заявил, что Киев не может гарантировать безопасность мировых лидеров на параде, который пройдет в российской столице.

Ранее в Госдуме объяснили угрозы Зеленского сорвать парад 9 мая.

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