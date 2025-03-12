Рада в первом чтении поддержала ответственность для сотрудников военкоматов

Верховная рада в первом чтении поддержала введение уголовной ответственности для сотрудников военкоматов и членов медицинских комиссий за нарушение правил призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

«Рада поддержала введение уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК (территориальных центров комплектования – так называют военкоматы на Украине – ред.) и председателями и членами ВВК», — написал он.

Железняк отметил, что проект законопроекта предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение порядка проведения медкомиссии с целью определения пригодности военнообязанного к службе в украинской армии, за нарушение военным должностным лицом порядка призыва.

Кроме того, документ предполагает расширение круга субъектов коррупционного уголовного правонарушения на председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий.

В феврале народный депутат Ольга Смаглюк заявила, что на Украине необходимо обязать работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки подавать декларации о доходах и имуществе, как это делают чиновники и депутаты Верховной рады.

Ранее сообщалось, что США планируют расследовать деятельность «Центра противодействия коррупции» Украины.