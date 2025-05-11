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В США заявили об успехе России в трех перспективных технологиях

National Interest: РФ достигла большого успеха в трех перспективных технологиях
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия достигла значительных успехов в трех перспективных технологиях. Об этом сообщил американский журнал The National Interest.

Издание отметило, что Россия достигла успехов в таких направлениях, как выпуск беспилотников, использование искусственного интеллекта в военной технике, а также в лазерном оружии. По словам журналистов, в настоящее время российским дронам нет равных.

«Россия продолжает доказывать миру, что она на самом деле мощная страна с передовой и самодостаточной армией. В рамках масштабной стратегии военного перевооружения президент Владимир Путин распорядился о существенных изменениях в приоритетах оборонного производства России», — говорится в материале.

В марте The National Interest писал, что Россия обладает самой передовой баллистической ракетой в мире — РС-28 «Сармат». По словам авторов публикации, первенство РФ в создании ядерных вооружений признает не только ИИ, но и ведущие мировые эксперты.

Ранее «Ростех» заявил о превосходстве России в области создания ТОС.

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