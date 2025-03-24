Россия обладает самой передовой баллистической ракетой в мире — РС-28 «Сармат». Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«Если спросить у Google: «Какая самая лучшая ракета в мире?», искусственный интеллект Gemini немедленно выдаст ответ: «РС-28 «Сармат». И это не причуды поисковой системы», — говорится в материале.

По словам авторов публикации, первенство России в создании ядерных вооружений признает не только ИИ, но и ведущие мировые эксперты. Они указали, что при помощи мощных ядерных сил РФ поддерживает стратегический паритет с США и сдерживает возможных агрессоров.

РС-28 «Сармат» — это баллистическая ракета с дальностью полета около 18 тысяч километров. Она может поражать цели практически в любой точке планеты. Дальность полета и способность ракеты выбирать разные траектории делают ее перехват практически невозможным.

До этого «Известия» сообщили, что ВС России используют в зоне СВО уникальную беспилотную платформу наземного типа «Сюрприз-эвакуация». Она может выполнять сразу несколько логистических задач. В частности, доставлять боеприпасы, продукты и воду бойцам на линии боевого соприкосновения. Также этот гусеничный транспортер можно использовать для вывоза раненых и ведения огня. В зависимости от задачи к платформе прикрепляется прицеп или устанавливается модуль с пулеметами или гранатометами.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.