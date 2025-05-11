Украинские войска ударили по семи населенным пунктам в Херсонской области

РИА Новости: ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в Херсонской области

Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области, нанеся удары по семи населенным пунктам региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью», — говорится в сообщении.

Уточняется, что под удары попали Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Голая Пристань, Алешки, Князе-Григорьевка и Великая Лепетиха.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области сообщил, что семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ.

По информации заместителя председателя правительства Херсонской области Сергея Черевко, в налете на рынок участвовало около 30 украинских ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал скорую в Алешках Херсонской области.