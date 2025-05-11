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Военкор сообщил о пропавшей без вести группе ВСУ

Военкор Рожин: группа ВСУ пропала без вести у границы с Россией
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Violeta Santos Moura/Reuters

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропала без вести у границы с Россией. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин.

Он рассказал, что украинские военнослужащие пытались прорваться в приграничный поселок Теткино в Курской области. Военкор опубликовал видео с отрядом штурмовиков, которые, по докладам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, якобы захватили населенный пункт. На самом деле российские военные смогли остановить и обезвредить противника.

«Однако есть немаловажный нюанс: уже через несколько минут после незаконного пересечения российско-украинской границы от оккупантов остался лишь кратер — по скоплению живой силы противника был нанесен удар фугасной авиационной бомбой», — поделился подробностями Рожин.

10 мая в Минобороны России сообщили, что ВСУ во время действия майского перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, не прекратили боевых действий против российской армии.

По данным оборонного ведомства, за сутки противник четыре раза пытался проникнуть на территории Курской и Белгородской областей, а также совершил 22 атаки и одну разведку боем.

Ранее стало известно, что Украина более 9 тысяч раз нарушила режим прекращения огня.

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