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В МО РФ рассказали об ответе на нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ

Минобороны РФ: военные зеркально отвечают на нарушения перемирия со стороны ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска зеркально реагируют на нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Вооруженные силы РФ <...> в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что всего за прошедшие сутки российские войска зафиксировали более 9,3 тыс. нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

8 мая пресс-служба Кремля заявила, что инициатива президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на Украине в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вступила в силу. Режим прекращения огня действует с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая.

На следующий день министерство обороны страны сообщило, что ВСУ не прекратили вести боевые действия, несмотря на объявленное перемирие. В частности, украинские формирования предприняли четыре попытки вторгнуться в Белгородскую и Курскую области. Кроме того, они осуществили 15 атак и одну разведку боем на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Ранее в Кремле оценили предложение о 30-дневном перемирии в зоне украинского конфликта.

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