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В Минобороны РФ рассказали о действиях ВСУ после объявления перемирия

Минобороны РФ: ВСУ продолжили боевые действия, несмотря на объявленное перемирие
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Roman Chop/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили вести боевые действия, несмотря на объявленное перемирие. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, украинские формирования предприняли четыре попытки прорваться через границу в Белгородскую и Курскую области. Более того, военные ВСУ организовали 15 атак и одну разведку боем в Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР).

На территории ЛНР движение украинских бойцов и техники зафиксировали в районе населенного пункта Новоегоровка. На территории ДНР — около населенных пунктов Алексеевка, Веселое, Дзержинск, Елизаветовка, Липовое, Миролюбовка, Новоалександровка, Новооленовка, Редкодуб, Романовка, Троицкое и Ульяновка.

8 мая пресс-служба Кремля заявила, что инициатива президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на Украине в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вступила в силу. Режим прекращения огня ввели в 00:00 мск 8 мая, он продлится до 00:00 мск 11 мая.

При этом издание «Страна.ua» писало, что украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии. Как выяснили журналисты, глава государства настаивал на введении режима прекращения огня сразу на 30 суток.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, какое наказание будет ждать Украину в случае провокаций в День Победы.

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