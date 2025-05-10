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Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 86 дронов

Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 86 дронов и авиабомбу JDAM
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Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки уничтожили 86 дронов самолетного типа и авиабомбу JDAM производства США. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в очередной сводке.

Отмечается, что всего за время спецоперации ВС РФ уничтожили 56 592 дрона Вооруженных сил Украины.

По данным МО РФ, ВСУ четыре раза пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области во время действия перемирия.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер полностью поддерживает мирное урегулирование на Украине при помощи дипломатии, несмотря на то, что для этого осталось не так много возможностей. При этом он отметил, что это Киев избегает переговоров с Москвой.

В настоящее время действует 72-часовое прекращение огня, приуроченное к празднованию Дня Победы. Объявленное Россией перемирие действует с 0:00 с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая.

До этого политолог Марков объяснил, почему Украина не попыталась сорвать парад Победы.

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