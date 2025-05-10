Министры обороны РФ и Узбекистана подписали план стратегического партнерства

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава МО Узбекистана Шухрат Халмухамедов подписали план стратегического партнерства до 2030 года. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Двусторонняя встреча прошла в Москве. Белоусов отметил, что Россия ценит роль Узбекистана в вопросах тылового обеспечения советской армии в годы Великой Отечественной войны.

«Мы не забудем, какую цену заплатила Узбекская ССР за Победу. Конечно, участие военнослужащих Узбекистана в параде на Красной площади глубоко закономерно», — сказал Белоусов.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин провел встречу с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

9 мая Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, президентом Сербии Александаром Вучичем, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, президентом Бразилии Лулой да Силвой и другими лидерами.

Ранее оперный певец из Узбекистана два месяца ехал на парад Победы на велосипеде.