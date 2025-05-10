КНДР направила поздравительное письмо России по случаю Дня Победы

Власти КНДР в поздравлении, направленном россиянам по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, назвали совместное с армией России освобождение Курской области примером «непобедимого боевого товарищества». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении говорится, что военные обеих армий защитили территориальный суверенитет России, вывели отношения боевого товарищества и союзничества на более высокий уровень.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

30 апреля Путин сообщил, что остатки военнослужащих ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна из-за разрозненности бойцов.

Ранее лидер КНДР обещал помочь России при нападении.