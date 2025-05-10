Лидер КНДР обещал помочь России при нападении

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил во время посещения российского посольства в Пхеньяне 9 мая, что отдаст приказ об использовании Вооруженных сил КНДР для оказания помощи России при необходимости. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Я с радостью и без каких-либо сомнений отдам приказ использовать Вооруженные силы КНДР для отражения вооруженного нападения в соответствии с положениями и духом договора между КНДР и РФ», — заявил Ким Чен Ын.

Также в поздравлении российскому руководству по случаю Дня Победы власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Москвой.

В КНДР также высоко оценили действия своих Вооруженных сил в Курской области, назвав освобождение оккупированных территорий Курской области от украинских войск — примером непобедимого боевого товарищества России и КНДР.

Ранее Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области.