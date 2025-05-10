Пять человек погибли на фоне эскалации на границе Индии и Пакистана

Reuters: пять человек погибли в Джамму из-за военной эскалации Индии и Пакистана

Пять человек погибли в городе Джамму на границе Индии и Пакистана на фоне военной эскалации. Об этом сообщило агентство Reuters.

В пограничной службе Джамму пояснили, что с 21:00 (18:30 по московскому времени) Пакистан начал стрелять по постам в секторе Джамму без какой-либо видимой причины. Индийские военные заявили, что «соответствующим образом» ответили и нанесли ущерб пакистанским постам и инфраструктуре вдоль границы.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус», заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Своими целями Исламабад назвал индийские авиабазы и ракетные объекты. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

По мнению главы пакистанского дипломатического ведомства, международное сообщество должно заставить Индию «осознать серьезность своих ошибок».

Также в межведомственной службе по связям с общественностью армии республики заявили, что Вооруженные силы (ВС) Пакистана уничтожили аэродром, расположенный в индийском городе Сирса.

Ранее в Пакистане заявили об ударе Индии по трем авиабазам.