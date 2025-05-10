В Индии сообщили о жертвах после обстрела со стороны Пакистана

Главный министр Джамму и Кашмира: в результате удара Пакистана погиб чиновник

В результате удара Пакистана в спорном пограничном регионе Кашмир погиб индийский чиновник. Об этом в социальной сети Х написал главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла.

«Сегодня резиденция чиновника подверглась обстрелу со стороны пакистанских войск, когда они атаковали город Раджури. Погиб наш окружной комиссар по развитию Радж Кумар Таппа», — сообщил Абдулла.

Уточняется, что в результате пакистанской атаки еще два индийских чиновника получили тяжелые ранения.

До этого стало известно, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. Операция получила название «Буньян-ум-Марсус».

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о риске тотальной войны.

Ранее в минобороны Индии рассказали, как Пакистан прикрывает свои атаки.