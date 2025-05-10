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Стало известно, сколько раз за сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР

Власти ДНР: за стуки ВСУ обстреляли республику 19 раз
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Anatolii Stepanov/Reuters

За минувшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, выпустив 58 различных боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Всего выпущено 58 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Известно о ранениях трех мирных жителей, в том числе подростка 2009 года рождения.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал в своем Telegram-канале, что украинские дроны атаковали семь населенных пунктов региона.

По его словам, пострадавших среди местных жителей нет.

Также Telegram-канал Mash сообщал, что украинские военные обстреляли храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Курской области.

Ранее Хинштейн сообщил о планах восстановить Горнальский мужской монастырь в Курской области.

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