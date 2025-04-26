Хинштейн: Горнальский монастырь в Курской области будут восстанавливать

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о намерении восстановить Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Суджанском районе, пострадавший от обстрелов Вооруженных сил Украины. Планами глава региона поделился в интервью РИА Новости.

Хинштейн подчеркнул, что работы начнутся после стабилизации обстановки в приграничном районе, но восстановление монастыря и других объектов культурного наследия является приоритетной задачей.

«Что касается восстановления монастыря в Горнале. <...> В любом случае это работа, которую прямо сейчас мы не начнем. Горналь, как вы хорошо знаете, находится непосредственно на границе», — сказал Хинштейн.

На днях Вооруженные силы РФ уничтожили группировку Вооруженных сил Украины, которая удерживала Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в приграничье Курской области.

Основанный в 1671 году, Горнальский монастырь подвергался систематическим обстрелам со стороны ВСУ с августа 2024 года, что вызвало обеспокоенность Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, подчеркнувшего целенаправленный характер этих ударов по объектам Русской православной церкви.

Ранее Хинштейн заявил, что ВСУ продолжают удары по освобожденному Горнальскому монастырю.