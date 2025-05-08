Власти Белгородской области рассказали, какие населенные пункты атаковали дроны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинские дроны атаковали семь населенных пунктов региона.

По его словам, пострадавших среди местных жителей нет.

«В селе Грузское Борисовского района в результате детонации беспилотника повреждено остекление административного здания», — поделился Гладков.

В городе Шебекино дрон повредил легковой автомобиль и оборудование коммерческого объекта.

В Муроме атакам двух дронов подверглось сельхозпредприятие. Также в поселке Шамино удар пришелся по легковому автомобилю — у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов. У домовладения, находящегося рядом, посечены забор и кровля, выбиты стекла.

Поселок Уразово Валуйского городского округа подвергся атаке сразу шести беспилотников. Четыре из них ударили по сельхозпомещению. Также атаке FPV-дрона подвергся город Грайворон.

До этого Гладков сообщал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область 147 боеприпасами.

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