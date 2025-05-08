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ВСУ обстреляли храм в Курской области

Mash: храм святителя в селе Попово-Лежачи Курской области пострадал при обстреле
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Telegram-канал«Mash»

Украинские военные обстреляли храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, это произошло 6 мая. Во время минометного обстрела одна из мин попала в притворную часть храма, из-за чего там произошло возгорание.

В результате церковь полностью выгорела изнутри.

На этой неделе помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливали все храмы в Суджанском районе во время оккупации и продолжают делать это.

В конце апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что после освобождения села Горналь украинские войска продолжают наносить удары по Горнальскому монастырю.

Ранее Хинштейн сообщил о планах восстановить Горнальский мужской монастырь в Курской области.

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