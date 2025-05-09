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Названо число солдат, сбежавших из украинской армии с начала СВО

LostArmour: из ВСУ сбежали 195 тысяч бойцов с начала СВО
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала СВО сбежали 195 тысяч бойцов. Такие данные приводит военно-аналитический портал LostArmour на сайте.

Согласно информации из открытых источников, с начала конфликта на Украине завели 43 698 уголовных дел по статье «Дезертирство». Еще 152 213 дел возбудили по статье «Самовольное оставление части». Общая цифра — 195 911 случаев.

15 апреля сообщалось, что солдаты элитной бригады Вооруженных сил Украины пытались сбежать из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области на территорию Сумской области.

Как писало ТАСС со ссылкой на источник, группировка украинской стороны понесла значительные потери в районе монастыря. Он рассказал, что с позиций бежали бойцы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также бывшие заключенные из состава 129-й отдельной бригады.

17 апреля Командир Вооруженных сил (ВС) РФ рассказал, что наемник ВСУ из Мексики сбежал в ходе боев за Красногоровку в Донецкой народной республике (ДНР), бросив подчиненных на позиции.

Ранее в Госдуме рассказали, как ВСУ скрывают присутствие наемников на поле боя.

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