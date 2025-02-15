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Спецпредставитель Трампа оценил потери ВСУ в конфликте

Келлог: потери ВСУ в живой силе втрое превысили американские в Корее и Вьетнаме
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Mariam Zuhaib/AP

Cпециальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог сравнил потери Вооруженных сил Украины с потерями США в Корейской и Вьетнамской войнах. Его слова приводит «Российская газета».

На Мюнхенской конференции по безопасности Келлог отметил, что потери украинской армии в ходе текущего конфликта втрое превышают совокупные потери США в двух войнах.

Он подчеркнул, что целью президента Трампа является прекращение конфликта и предотвращение дальнейших жертв.

Учитывая, что потери США во Вьетнаме составили 58220 солдат, а в Корее – 36 тысяч, Келлог подразумевает, что потери Украины за неполные три года боевых действий составляют порядка 283 тысяч военнослужащих.

В декабре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что потери Вооруженных сил Украины с начала СВО составили около миллиона человек.

Ранее в МО РФ назвали потери ВСУ за все время боев в Курской области.

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