В Тель-Авиве объявлена угроза ракетного обстрела

В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги в связи с угрозой обстрела

В связи с угрозой ракетного удара в центральных областях Израиля, включая Тель-Авив, были включены сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости.

Армия обороны Израиля сообщила о зафиксированном пуске ракеты, предположительно с территории Йемена, и заявила, что ведет расследование инцидента.

Это первая подобная атака со стороны йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) после недавнего уничтожения израильскими ВВС аэропорта в Сане. Из-за ударов Израиля по городу ранения получили 38 человек, еще трое не выжили.

Вечером 5 мая Al Masirah заявил, что Соединенные Штаты и Израиль нанесли совместные удары по подконтрольному хуситам городу Ходейда, а также по цементному заводу «Баджель» в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена, который расположен примерно в 50 км к северо-востоку от порта Ходейда на побережье Красного моря.

Ранее Трамп обвинил Иран в координации атак йеменских хуситов.