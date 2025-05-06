Армия Израиля полностью уничтожила аэропорт в Сане

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля полностью уничтожили аэропорт в йеменской столице Сане и атаковали электроподстанцию Дахбан. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на осведомленные источники.

«Два источника, близкие к хуситам, сообщили, что аэропорт в Сане полностью разрушен», — говорится в публикации.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающие к нему районы. Сана контролируется правящим на севере страны движением «Ансар Алла» (хуситами).

Позже РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник писал, что в Сане произошли сильные взрывы в результате авиаударов по международному аэропорту города.

Вечером 5 мая Al Masirah заявил, что Соединенные Штаты и Израиль нанесли совместные удары по подконтрольному хуситам городу Ходейда, а также по цементному заводу «Баджель» в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена, который расположен примерно в 50 км к северо-востоку от порта Ходейда на побережье Красного моря.

Ранее Трамп обвинил Иран в координации атак йеменских хуситов.