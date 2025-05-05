США и Израиль нанесли удары по Йемену

Al Masirah: США и Израиль наносят совместные удары по городу Ходейда в Йемене

Соединенные Штаты и Израиль наносят совместные удары по йеменскому городу Ходейда, который находится под контролем хуситов мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

«Американо-израильские агрессоры нанесли шесть авиаударов по порту Ходейда», — говорится в сообщении.

15 марта президент США Дональд Трамп приказал вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Кроме того, американский лидер призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту». Вскоре после этого стало известно об ударах США и Британии по Йемену.

Ранее Трамп обвинил Иран в координации атак йеменских хуситов.