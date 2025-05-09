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ВСУ за время перемирия четырежды пытались прорваться через границу РФ

ВСУ за время перемирия предприняли 4 попытки прорыва через госграницу России
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через госграницу России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские формирования предприняли 15 атак и одну разведку боем в зоне Луганской народной республики (ЛНР).

До этого в Васильевском районе Запорожской области два человека пострадали при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) после объявления перемирия. Атака произошла в ночь на 8 мая.

8 мая пресс-служба Кремля заявила, что инициатива президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на Украине в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вступила в силу. Режим прекращения огня ввели в 00:00 мск 8 мая, он продлится до 00:00 мск 11 мая.

Ранее Макрон заявил, что ждет от России согласия на перемирие.

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