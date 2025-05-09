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Украинские переселенцы отпраздновали День Победы на Кубани

РИА Новости: переселенцы с Украины отпраздновали 9 мая в Краснодаре
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Переселенцы с Украины отметили 80-ю годовщину Победы в Краснодаре. Они возложили цветы к мемориалу жертвам фашистского террора и исполнили песни времен Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости.

«‎Для меня 9 мая — это символ освобождения от нацизма. К сожалению, нацизм опять поднимает свою гадкую голову на Украине. Опять приходится душить эту гадину, и я верю, что, как и 80 лет назад, мы будем праздновать Победу над нацизмом на Украине», — сказал руководитель центра помощи украинцам Алексей Пустовой.

По данным агентства, почти за два года работы организации в Краснодарском крае от переселенцев поступило примерно 3,5 тысячи обращений. Его сотрудники сопровождают в адаптации в регионе.

6 мая глава координационного комитета «Победа» в Молдавии Алексей Петрович заявил, что украинцы в течение последних трех лет приезжают в Молдавию с целью поучаствовать в мероприятиях ко Дню Победы. По слова Петровича, пока не было случаев, чтобы украинцы пытались бы препятствовать проведению мероприятий на 9 мая.

До этого зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал, что большинство украинцев будет отмечать День Победы «за закрытыми дверями» в кругу семьи из-за официальной политики Киева.

По словам Водолацкого, деды и прадеды многих украинцев боролись с фашизмом, поэтому люди старшего поколения придут к Вечному огню в городах Украины.

Ранее Захарова обратилась к празднующим День Победы украинцам и молдаванам.

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