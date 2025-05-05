Большинство украинцев будет отмечать День Победы «за закрытыми дверями» в кругу семьи из-за официальной политики Киева. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Большинство из них будут отмечать этот день в кругу своей семьи за закрытыми дверями, потому что сегодня Украина стала огромным концлагерем», — подчеркнул он.

По словам Водолацкого, деды и прадеды многих украинцев боролись с фашизмом, поэтому люди старшего поколения придут к Вечному огню в городах Украины.

14 апреля издание Politico сообщило, что правительство Украины пригласило европейских чиновников посетить республику 9 мая как демонстрацию «дипломатической силы» в противовес проходящему в этот день Параду Победы в Москве. По информации собеседников газеты, сейчас в ЕС обсуждается возможный визит на территорию Украины лидеров политического объединения «в начале мая».

При этом вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявлял, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) вряд ли поедут в Киев для празднования 80-летия Победы.

Ранее в Госдуме ответили на угрозы Зеленского в преддверии парада 9 Мая.