Комитет «Победа»: украинцы приезжают отмечать День Победы в Молдавию

Украинцы в течение последних трех лет приезжают в Молдавию с целью поучаствовать в мероприятиях ко Дню Победы. Об этом РИА Новости заявил глава координационного комитета «Победа» в Молдавии Алексей Петрович.

«На протяжении 2022-2024 годов украинцы приезжали из приграничных населенных пунктов, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю Дня Победы», — подчеркнул он.

По слова Петровича, пока не было случаев, чтобы украинцы пытались бы препятствовать проведению мероприятий на 9 мая.

До этого зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что большинство украинцев будет отмечать День Победы «за закрытыми дверями» в кругу семьи из-за официальной политики Киева.

По словам Водолацкого, деды и прадеды многих украинцев боролись с фашизмом, поэтому люди старшего поколения придут к Вечному огню в городах Украины.

Ранее в Госдуме ответили на угрозы Зеленского в преддверии парада 9 Мая.