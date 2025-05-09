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Три страны ЕС закупят оружие для Украины на €1 млрд

Премьер Шмыгаль: Дания, Франция и Италия закупят оружие для Украины на €1 млрд
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина подписала соглашение с Данией, Францией и Италией о закупке оружия на €1 млрд. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет «РБК-Украина».

«За эти средства страны-подписанты закупят украинское оружие для нужд Украины. Таким образом мы не только получим оружие и поддержку, но и активизируем собственную оборонную индустрию», — сказал он.

Как отмечает украинское СМИ, данное соглашение было подписано во Львове. Выделенные средства будут использованы из замороженных российских активов.

Недавно комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что объем помощи Украине значительно увеличится, если вложенные западными странами средства начнут инвестировать в закупку вооружения местного производства.

До этого Кубилюс заявил об отсутствии понимания стратегии президента США Дональда Трампа после скандального визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. Он назвал поведение американского лидера неприемлемым.

Ранее Британии раскрыли условия остановки потока американского оружия на Украину.

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