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В Британии раскрыли условия остановки потока оружия на Украину

Times: если США выйдут из переговоров, поток оружия ВСУ исчезнет через полгода
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Anatolii Stepanov/Reuters

Если США примут решение отказаться от посредничества в разрешении конфликта на Украине, поток оружия Киеву кончится через полгода. Об этом сообщает газета The Times.

Отмечается, что по истечении полугода Украина окажется в невыгодном положении без доступа к системам ПВО. При этом, как пишет The Times, «многие в Киеве надеются, что президент Трамп продолжит поставлять оружие».

«Если американцы не продолжат противовоздушную оборону, это будет очень сложно. Я надеюсь, что этого не произойдет», — говорится в сообщении издания.

1 мая сообщалось, что администрация Трампа одобрила экспорт оружия на Украину на сумму $50 млн. США «частично отменили» паузу в предоставлении военной помощи Украине, писало издание Kyiv Post.

Украинские власти считают, что приостановка военной помощи со стороны США может привести к новым потерям территорий, но не приведет к полному поражению. Президент Зеленский заявил, что Киев был готов к такому развитию событий. Премьер Украины Шмыгаль заверил, что ВСУ смогут в новых условиях удержать фронт. В Верховной раде уже заявили, что президент США Трамп «подталкивает нас к капитуляции», и призвали срочно уладить конфликт с американскими властями. Вице-президент США Вэнс уточнил, что поставки американского оружия могут возобновиться, если Киев начнет вести переговоры о мире. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон допустил, что Украина причастна к покушению на Трампа.

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