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В Евросоюзе предложили удвоить военную помощь Украине за счет местного производства

Еврокомиссар: помощь Украине увеличится, если ВСУ начнут покупать местное оружие
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Depositphotos

Комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что объем помощи Украине значительно увеличится, если вложенные западными странами средства начнут инвестировать в закупку вооружения местного производства. Об этом сообщает украинское издание «УНИAН».

По словам еврокомиссара, ЕС и США ежегодно оказывают Украине военную помощь на сумму около €40 млрд . Он отметил, что если эти средства инвестировать в закупку вооружения непосредственно на Украине, где его производство обходится вдвое дешевле, чем в ЕС или США, то объем поставляемого оружия можно увеличить вдвое.

«Это фактически удвоило бы объем оружия, которое Украина получает за те же 40 млрд евро. Реальная стоимость нашей поддержки выросла бы до €80 млрд », – подчеркнул чиновник.

До этого Кубилюс заявил об отсутствии понимания стратегии президента США Дональда Трампа после скандального визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. Еврокомиссар назвал поведение американского президента неприемлемым, а также упрекнул его в ошибочной оценке уровня поддержки Киева Вашингтоном.

Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель назвал Украину местом отмывания денег и коррупции.

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