Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Картаполов ответил пословицей на угрозы провокаций на День Победы

Картаполов заявил, что провокации Украины не помешают русской военной машине
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что угрозы провокаций со стороны Украины на День Победы не помешают русской военной машине. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.

«Собака лает — караван шагает. Ничто не помешает русской военной машине», — заявил он.

По словам Картаполова, Россия знает, куда идет, и понимает свои цели.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на любые провокации Киева, направленные против России, в том числе в дни майского перемирия, необходимо отвечать в семикратном размере. По его словам, если противник, к примеру, ударит по мосту, то российские военные имеют право нанести удар по семи мостам украинцев и так далее.

7 мая Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил о подготовке Вооруженных сил Украины к серьезным провокациям в Москве в дни временного перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы.

Ранее Песков прокомментировал возможность удара «Орешником» в ответ на атаки дронов ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами