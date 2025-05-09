Картаполов ответил пословицей на угрозы провокаций на День Победы

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что угрозы провокаций со стороны Украины на День Победы не помешают русской военной машине. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.

«Собака лает — караван шагает. Ничто не помешает русской военной машине», — заявил он.

По словам Картаполова, Россия знает, куда идет, и понимает свои цели.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на любые провокации Киева, направленные против России, в том числе в дни майского перемирия, необходимо отвечать в семикратном размере. По его словам, если противник, к примеру, ударит по мосту, то российские военные имеют право нанести удар по семи мостам украинцев и так далее.

7 мая Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил о подготовке Вооруженных сил Украины к серьезным провокациям в Москве в дни временного перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы.

Ранее Песков прокомментировал возможность удара «Орешником» в ответ на атаки дронов ВСУ.