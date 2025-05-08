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В Госдуме озвучили наказание для Киева на случай провокаций 9 Мая

Депутат Госдумы Чепа предложил семикратный ответ на провокации Киева
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Сергей Бобылев/РИА Новости

На любые провокации Киева, направленные против России, в том числе в дни майского перемирия, необходимо отвечать в семикратном размере. Таким мнением поделился депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с aif.ru.

«Вот цифра семь как бы во многих религиях хорошая цифра. На любые провокации против России должен быть дан семикратный ответный удар», — заявил Чепа.

Он отметил, что если противник, к примеру, ударит по мосту, то российские военные имеют право нанести удар по семи мостам украинцев и так далее. По мнению депутата, тогда Киев будет знать, что после каждой провокации последует ответ и что придется нести ответственность за все преступления.

«Тогда все везде будут бояться: и преступники, и террористы, и (президент Украины Владимир) Зеленский», — подытожил он.

7 мая Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил о подготовке Вооруженных сил Украины к серьезным провокациям в Москве в дни временного перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы.

Источники издания подчеркнули, что на эти провокации последует немедленным ответ. В частности, журналистам стало известно, что Путин дал указания Минобороны РФ определить цели в Киеве, по которым будет нанесен удар российскими баллистическими ракетами «Орешник». Официального подтверждения этим данным нет.

Ранее Песков прокомментировал возможность удара «Орешником» в ответ на атаки дронов ВСУ.

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