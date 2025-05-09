Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Начальник Объединенного штаба оценил участие военных ОДКБ в параде Победы в Москве

Сердюков: участие военных стран ОДКБ в параде Победы говорит об их единстве
close
Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости

Участие военных стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности в параде Победы на Красной площади символизирует единство этих государств. Об этом ТАСС заявил начальник Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Также, по его словам, это способствует «поддержанию духа боевого братства и готовности сил и средств системы коллективной безопасности к выполнению задач по предназначению».

Генерал отметил сплоченность, несгибаемую стойкость и героическое самопожертвование народов, благодаря которым была достигнута Победа над нацизмом.

В Объединенном штабе ОДКБ уточнили, что по Красной площади вместе с бойцами ВС России промаршировали военные Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. При этом последовательность их прохождения определялась алфавитным порядком.

До этого президент РФ Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны. После парада он поговорил с 99-летним Иваном Лыткиным. Проведя короткую беседу, президент и ветеран обнялись.

Ранее немецкий политик Нимайер восхитился мудростью Путина и парадом Победы в Москве.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами