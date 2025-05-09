Начальник Объединенного штаба оценил участие военных ОДКБ в параде Победы в Москве

Сердюков: участие военных стран ОДКБ в параде Победы говорит об их единстве

Участие военных стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности в параде Победы на Красной площади символизирует единство этих государств. Об этом ТАСС заявил начальник Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Также, по его словам, это способствует «поддержанию духа боевого братства и готовности сил и средств системы коллективной безопасности к выполнению задач по предназначению».

Генерал отметил сплоченность, несгибаемую стойкость и героическое самопожертвование народов, благодаря которым была достигнута Победа над нацизмом.

В Объединенном штабе ОДКБ уточнили, что по Красной площади вместе с бойцами ВС России промаршировали военные Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. При этом последовательность их прохождения определялась алфавитным порядком.

До этого президент РФ Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны. После парада он поговорил с 99-летним Иваном Лыткиным. Проведя короткую беседу, президент и ветеран обнялись.

Ранее немецкий политик Нимайер восхитился мудростью Путина и парадом Победы в Москве.