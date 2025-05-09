Торжественный парад, прошедший в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, произвел сильное впечатление на международных гостей. Об этом рассказал РИА Новости Ральф Нимайер, возглавляющий Немецкий совет по вопросам конституции и суверенитета.

Политик также выразил особое восхищение тем, как президент России Владимир Путин подчеркивает значение мира через подобные мероприятия.

«Я восхищен мудростью президента Путина — провести этот парад так, что он продвигает миролюбивый новый миропорядок, а не миропорядок, основанный на войне и разъединении. Мы, немцы, хотим присоединиться к нашим российским братьям и сестрам в праздновании 9 Мая как дня Освобождения», — отметил Нимайер.

Он добавил, что участие людей разных возрастов в подобных мероприятиях подчеркивает преемственность памяти о подвиге и борьбе с фашизмом.

«Для нас, немцев, 9 Мая — это не просто день памяти, а День Освобождения. Мы чувствуем духовную связь с российским народом», — сказал он.

Нимайер подчеркнул, что сам факт проведения такого парада напоминает о цене Победы и о том, что означает настоящая свобода.

9 мая в 10:00 мск в Москве начался парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное шествие открыл расчет воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Далее на брусчатку вышли знаменные группы. Они вынесли флаги страны, Вооруженных сил РФ и Знамя Победы.

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