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Путин высказался о роли союзников в победе во Второй мировой войне

Путин высоко оценил вклад союзнических армий в победу во Второй мировой войне
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Иван Секретарев/Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе парада на Красной площади, посвященного 80-летию Победы, высоко оценил вклад союзнических армий в победу во Второй мировой войне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, дружественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что открытие второго фронта приблизило победу во Второй мировой войне после решающих сражений на территории СССР.

Также перед началом парада президент заявил, что День Победы является важнейшим праздником для российского народа. Он отметил, что в РФ его отмечают как родной, самый главный для страны, народа и каждой семьи.

До этого Владимир Путин прибыл на Красную площадь вместе с зарубежными лидерами. В честь юбилея Победы в Москву приехали лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич.

Ранее Трамп оценил роль России в победе над фашизмом.

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