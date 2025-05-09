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Путин вместе с зарубежными лидерами пришел на Красную площадь перед парадом Победы

Путин в компании зарубежных глав прибыл на Красную площадь

В Москве перед началом парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь в сопровождении высокопоставленных зарубежных гостей. Об этом пишет РИА Новости.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

Праздничные мероприятия также посетили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, узбекский президент Шавкат Мирзиёев, а также Эмомали Рахмон, возглавляющий Таджикистан. Список почетных гостей не ограничился только этими именами — участие в торжествах приняли и другие представители дружественных государств.

Ранее День Победы стал самым популярным запросом в украинском Google.

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80 лет Победы
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