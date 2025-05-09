Страны Евросоюза и коллективного Запада «ведут войну» с Россией при помощи Украины, Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью телеканалу RT.

По его словам, около 35 стран объединились и воюют с РФ. Политик подчеркнул, что для него большая честь принять участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы должны сберечь истину о том, что без участия Красной армии ни одна страна в Восточной Европе не была бы освобождена», — напомнил глава Республики Сербской.

Додик отметил, что именно Красная армия освободила Освенцим и потеряла 330 тысяч солдат в Берлине, чтобы уничтожить зло под предводительством Гитлера.

По мнению политика , это говорит о том, что бойцы Красной армии заплатили самую большую цену при борьбе с фашизмом и больше всех страдали.

До этого Милорад Додик сообщил о предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он признался, что для него это настоящая честь.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС прибыли на Украину праздновать День Европы.