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Президент Республики Сербской заявил о войне Запада против России

Додик: коллективный Запад ведет войну с РФ с помощью Украины
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IMAGO/Global Look Press

Страны Евросоюза и коллективного Запада «ведут войну» с Россией при помощи Украины, Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью телеканалу RT.

По его словам, около 35 стран объединились и воюют с РФ. Политик подчеркнул, что для него большая честь принять участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы должны сберечь истину о том, что без участия Красной армии ни одна страна в Восточной Европе не была бы освобождена», — напомнил глава Республики Сербской.

Додик отметил, что именно Красная армия освободила Освенцим и потеряла 330 тысяч солдат в Берлине, чтобы уничтожить зло под предводительством Гитлера.

По мнению политика , это говорит о том, что бойцы Красной армии заплатили самую большую цену при борьбе с фашизмом и больше всех страдали.

До этого Милорад Додик сообщил о предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он признался, что для него это настоящая честь.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС прибыли на Украину праздновать День Европы.

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