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Додик сообщил о предстоящей встрече с Путиным

Президент Республики Сербской Додик сообщил, что встретится с Путиным
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Reuters

Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, назвав это честью. Об этом сообщает ТАСС.

«... для меня это настоящая честь. И также я очень рад, что была возможность три недели назад также посетить вашу страну. Тогда мы обсуждали двусторонние отношения», — заявил Додик после выступления в Национальном центре «Россия».

9 мая в Москве состоится празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По случаю праздника в столицу России должны были прибыть лидеры 29 государств, включая Китай, Бразилию, Сербию, Словакию и Кубу.

До этого Милорад Додик твердо заявил, что поедет на 9 мая в парад Победы и не боится возможных санкций со стороны ЕС. С таким же заявлением выступили руководители Сербии и Армении.

Ранее состоялась 3,5 часовая беседа Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

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