СМИ утверждают, что Индия использовала против Пакистана российское оружие

Индия задействовала российское и израильское оружие, а также собственные разработки для уничтожения ракет и беспилотников, выпущенных Пакистаном по базам ВВС и армии Индии. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники.

Они утверждают, что индийская сторона использовала российскую систему противовоздушной обороны С-400 «Триумф», а также израильские беспилотники Harop для уничтожения пакистанских ПВО.

До этого между Пакистаном и Индией произошел один из крупнейших в новейшей истории воздушных боев — в нем участвовали 125 боевых самолетов, сообщил CNN. По заявлению Исламабада, во время него были сбиты пять индийских истребителей — в их числе могут быть три Rafale французского производства. В Нью-Дели эту информацию отрицают и обвиняют Пакистан во лжи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 7 мая индийская армия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Телеканал NDTV сообщал, что порядка 70 террористов были ликвидированы. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

Ранее политолог рассказал, решатся ли Индия и Пакистан применить ядерное оружие.