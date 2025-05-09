Белоусов принимает парад Победы в черном костюме

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов принимает парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 годы) в строгом черном костюме. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минобороны въехал на Красную площадь на открытом представительском автомобиле российской марки Aurus.

Белоусов и главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков совершат объезд и поприветствуют парадные расчеты. После этого расчеты, состоящие из участников специальной военной операции, курсантов военных вузов, росгвардейцев, курсантов-пограничников и зарубежных военнослужащих, пройдут пешим строем по площади.

На параде Победы в Москве в этом году будет в три раза больше военной техники по сравнению с прошлым годом. Также в центре столицы покажут и новые образцы машин, которые впервые примут участие в параде.

По Красной площади пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин вместе с зарубежными лидерами пришел на Красную площадь перед парадом Победы.