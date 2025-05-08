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Более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов обезвредили в курском селе за неделю

РИА: в селе Курской области обезвредили более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов
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РИА Новости

Более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов обезвредили за неделю в одном из освобожденных сел Курской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на командира сводного отряда разминирования МЧС России с позывным «Пилат».

Командир отряда рассказал, что в зону работ специалистов попадают и лесопосадки. По его словам, работа предстоит кропотливая — работать нужно аккуратно и внимательно.

«Потому что буквально за неделю работы нами обнаружено и уничтожено более 1,5 тысяч взрывоопасных предметов различных типов и различных стран НАТО», — сказал он.

В конце апреля официальная представительница Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в Беловском районе Курской области обнаружили заминированные улицы.

Она добавила, что в прошлом месяце на одной из мин во время эвакуации подорвался мужчина в возрасте 49 лет. Он получил травмы, но остался жив и получил медицинскую помощь.

Ранее военкоры заявили, что ВСУ наступают на поселок в Курской области.

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