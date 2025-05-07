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Москалькова рассказала о переговорах по возвращению удерживаемых Киевом курян

Москалькова: Киев не назвал конкретных дат возвращения удерживаемых россиян
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Максим Блинов/РИА Новости

Украинская сторона заявила, что удерживаемые в Сумах куряне будут возвращены в Россию, но не озвучила конкретных сроков. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, во вторник на украинско-белорусской границе прошли переговоры с представителями Украины. Они касались перспектив возвращения мирных граждан Курской области, которых удерживают в Сумах.

Москалькова отметила, что кроме заверений, что куряне будут возвращены в Россию, никаких дат украинская сторона не назвала.

«Эти граждане, которых ждут здесь близкие и родственники, которые находятся в отчаянии, что больше двух месяцев, с февраля, их не возвращают», — подчеркнула омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека рассказала, что со стороны Киева озвучиваются надуманные причины и некие условия по освобождению граждан Украины, задержанных за противодействие СВО и совершивших действия, которые российские правоохранительные органы расценивают как нарушения, направленные на подрыв безопасности России.

30 апреля Москалькова заявила, что Украина затягивает возвращение 53 курян в Россию. Омбудсмен отметила, что это должно произойти без каких-либо обменов и условий, поскольку они являются мирными жителями.

Ранее Москва и Киев обменялись пленными по формуле «205 на 205».

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